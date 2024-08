Genesio : « Il y avait la possibilité de creuser un écart plus important »

Au rendez-vous.

Le LOSC n’a pas failli ce mardi en prenant un avantage considérable dans son barrage de Ligue des champions contre le Slavia Prague (2-0). Jonathan David et Edon Zhegrova ont mis les Dogues sur les rails de la qualification avant le match retour, en Tchéquie, mercredi prochain. « Evidemment, on est satisfait du résultat, du contenu aussi, même si on est toujours perfectionniste et qu’on aimerait creuser un écart un peu plus important. Je pense qu’il y avait la possibilité de le faire », estime Bruno Genesio en conférence de presse.

« Les joueurs ont su être patients, je trouve que l’équipe progresse. Elle sait garder un score, ce qui n’a pas toujours été le cas l’année dernière, souligne le coach lillois, tout en tempérant la situation dans cette double confrontation. Il faut toujours rester prudent. On est confiant, deux buts d’avance c’est bien, mais on sait que tout sera remis en cause dès le coup d’envoi à Prague. Rien n’est fait, on aura un deuxième combat très âpre à disputer face à leur public. »

Ne jamais vendre la peau de l’ours quand la loterie des tirs au but peut s’en mêler.

