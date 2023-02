Alors qu'il avait fait le plus dur, le Stade rennais a laissé filer la qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa aux tirs au but contre le Shakhtar Donetsk (2-1, 4-5 aux tirs au but).

Rennes 2-1 (4-5 aux tab) Shakhtar Donetsk

Buts : Toko Ekambi (52e) et Salah (106e) pour les Rouge et Noir // Belocian CSC (119e) pour le Shakhtar

La soirée a été longue, trop longue pour le Stade rennais, qui a pensé décrocher son ticket pour les huitièmes avant de le voir lui échapper des doigts dans la dernière minute de la prolongation, pour le laisser au Shakhtar Donetsk au bout de la séance de tirs au but (2-1, 4 t.a.b. 5). Le dernier espoir du football français en Ligue Europa s’est envolé, et il ne reste plus à Rennes que le championnat pour vibrer.

Toko Ekambi, comme à l’aller

Il y avait pourtant un air de fête nationale à l’arrivée devant le Roazhon Park dur car rennais, accompagné sur la rocade par des feux d’artifice et escorté jusqu’à l’entrée de l‘enceinte bretonne par des dizaines de fumigènes. L’atmosphère des grands soirs route de Lorient et un stade plein à craquer, qui aurait pu s’enflammer un peu plus dans un premier quart d’heure où les Bretons ont mis du rythme, de l’intensité, et ont eu les occasions pour prendre l’avantage. Seulement, il y a eu de la maladresse et un Anatoliy Trubin très serein sur les tentatives d’Amine Gouiri, Djed Spence et Adrien Truffert. Puis, le Shakhtar est sorti du bois et Steve Mandanda a sorti la parade face à Yukhym Konoplya, avant de voir sa défense l’abandonner en laissant Lassina Traoré pousser le ballon au fond suite à un corner mal négocié. Une sanction transformée en soulagement quand l’arbitre a noté une mimine discrète d’Artem Bondarenko sur l’action en consultant la VAR, et a annulé le but, célébré comme une ouverture du score par un public rassuré. Un temps seulement puisqu’il a vu son équipe ronronner dans un 4-4-2 toujours aussi imparfait dans lequel Jérémy Doku et Karl Toko Ekambi ont peine à faire des différences dans un premier acte où le Shakhtar n’a pas non plus inquiété la jeune charnière Warmed Omari-Jeanuel Belocian.

Dans le camp ukrainien, les Rouge et Noir ont trop souvent tourné en rond, même si Lovro Majer et Truffert ont fait passer deux petits frissons sur la cage de Trubin. Chacun a eu le temps de se ronger les ongles et de se demander pendant la pause quel changement devait opérer Bruno Genesio pour renverser le Shakhtar, mais les présents sur le terrain ont entretenu la flamme en marquant très rapidement au retour des vestiaires. Sur un contre, Doku a fait un numéro jusqu’à la surface et trouve Gouiri, qui a décalé Toko Ekambi, dont le tir du gauche a fait trembler la barre et rugir le Roazhon Park en voyant le ballon rebondir derrière la ligne (1-0, 52e). Dans l‘euphorie, Doku et Kalimuendo ont cherché le break, avant que Mandanda ne sorte le grand jeu pour repousser la frappe à bout portant de Konoplya et s’imposer devant Traoré, sanctionné pour simulation pendant que le gardien rennais recevait une ovation de toute l’arène.

Le pire scénario pour Rennes

Sur le terrain, les locaux ont eu les fesses entre deux chaises, laissant parfois trop d’espaces aux visiteurs et se retrouvant coupés en deux sur les transitions. Les Bretons ont eu très chaud en voyant Danylo Sikan être trop court pour couper le centre d’Oleksandr Zukbov, puis y ont cru sur les nouvelles mèches allumées par Truffert et Flavien Tait. Les 28000 spectateurs ont ainsi eu le droit à du rab, puisque la règle du but à l’extérieur n’existe plus, alors qu’un vent froid commençait à souffler. Dans une prolongation où le Shakhtar a attendu très bas, les Rennais ont été les plus dangereux, avec des tentatives de Gouiri puis de Salah. Ce dernier a fait chavirer le Roazhon Park quelques secondes après le coup d’envoi de la prolongation, en reprenant de près un centre de Doku envoyé sur orbite par une ouverture magnifique d’Omari (2-0, 106e). Tout le groupe rennais a fêté le premier but du Marocain arrivé cet hiver comme un but en or, mais il s’agissait de défendre son avance pour éviter le stress des tirs au but. Le SRFC a donc reculé et laissé échapper le grand bonheur, Belocian manquant son dégagement sur un centre de Djurasek et trompant Mandanda (2-1, 119e). En larmes, le jeune défenseur a été consolé par ses copains, avant d’assister du rond central à une séance de tirs au but renversante pendant laquelle Trubin a réalisé trois arrêts pour envoyer le Shakhtar en huitièmes de finale (5-4 aux tirs au but) et signer le fin de l’aventure européenne de Rennes, qui devra s’en remettre.

Rennes (4-4-2) : Mandanda – Spence, Omari, Belocian, Truffert (Meling, 96e) – Doku, Santamaria (D. Doué, 96e), Majer (Ugochukwu, 71e), Toko Ekambi (Salah, 96e) – Gouiri, Kalimuendo (Tait, 84e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Shakhtar (4-1-4-1) : Trubin – Konoplya, Bondar, Matvyenko, Mykhaylychenko – Stepanenko – Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Topalov (Djurasek, 79e) – Traoré (Sikan, 79e). Entraîneur : Igor Jovičević.