Le directeur général du Shakhtar charge la FIFA

Dans une interview accordée à RMC Sport, publiée ce vendredi, Sergey Palkin, le directeur général du Shakhtar Donetsk, est revenu sur la saison compliquée de son club, touché de plein fouet par l’invasion déclenchée par la Russie depuis maintenant plus de deux ans. Outre les aspects sportifs, ce dernier revient dans cet entretien sur les bouleversements qu’a connus le champion d’Ukraine en titre : « Il faut aussi avoir en tête que cette situation ne dure pas seulement depuis deux ans : il faut remonter à 2014 et à l’invasion du Donbass par la Russie. Il a alors fallu quitter Donetsk, notre ville, notre région, notre stade, pour Lviv. 2022 a été une nouvelle étape et nous sommes devenus presque des nomades : c’est la seule solution pour continuer. »

Après avoir déclaré que son club jouerait ses matchs européens à Gelsenkirchen (Allemagne) la saison prochaine, Sergey Palkin a pointé du doigt le manque de soutien de la part de la FIFA : « La FIFA nous ignore. Elle ignore littéralement nos appels et sollicitations, notamment concernant les joueurs qui sont partis après l’invasion de la Russie, comme Tetê à Lyon ou Manor Solomon à Tottenham : ils sont partis en prêt et ne sont pas revenus malgré leurs contrats, sans que le Shakhtar ne reçoive de compensation financière, a déclaré le directeur général du Shakhtar Donetsk. La FIFA ne nous a pas aidés. Nos demandes ont été laissées sans réponse, alors que la situation n’était pas normale. La FIFA ne s’intéresse pas à nous et agit pour ses intérêts sans se préoccuper de notre situation ou de nos difficultés. Nous sommes obligés de nous débrouiller sans pouvoir compter sur la FIFA, qui a visiblement d’autres préoccupations. »

