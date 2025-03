Un match aux Pays-Bas se jouera sans arbitre

Pas d’arbitre, plus de problème d’arbitrage ?

Le contexte tendu entre joueurs, professionnels ou amateurs et les arbitres n’est pas exclusif à la France. C’est une tendance qui semble s’exporter. L’organisation sportive de la ville d’Helmond a créé un événement spécial pour lutter contre ce fléau. En effet, NOS indique que plusieurs matchs de football ayant lieu dans la ville ou ses alentours ont dégénéré récemment, et que les incidents envers l’arbitrage se sont multipliés. La direction d’Helmond a donc pris l’initiative d’organiser un match amical entre le SV Brandevoort et le SV De Braak.

No referee no party

Ce match aura une particularité : il se jouera sans arbitres. L’objectif est d’instaurer un comportement global plus sportif sur le terrain. Un peu comme lorsque vous jouez entre amis, ce sont les joueurs qui seront leurs propres arbitres. Le président de la fédération s’attend à ce que tout se passe pour le mieux : « Lors d’un essai, tout se passe généralement bien. Surtout s’ils savent qu’il y a beaucoup d’attention médiatique, les joueurs se comporteront bien. Je pense que ce sera un très beau match », a-t-il assuré.

Le rêve de Paulo Fonseca et Pablo Longoria

Arnaud Balijon : « À mes débuts, on tirait les 6 mètres et c’est tout »