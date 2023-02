Igor Jovićević (Shakhtar) : « Sans la coupe d'Europe, nous ne reverrions pas nos familles »

L’histoire continue.

Vainqueur du Stade rennais aux tirs au but, en barrages de la Ligue Europa, le Shakthar Donetsk poursuit son parcours européen. Et il s’agit d’une belle performance footballistique, c’est surtout sur le plan familial que cette victoire prend tout son sens, comme l’a confirmé Igor Jovićević en conférence d’après-match.

« Tant qu’on joue en Coupe d’Europe, c’est une occasion de retrouver nos familles, de voir nos proches, qui sont à Varsovie. Aujourd’hui on a joué le match, ici en France, mais demain on repart en Ukraine parce que le championnat va bientôt reprendre, et sans compétition européenne, nous ne serions pas retournés à Varsovie. Ça aurait été beaucoup plus difficile pour nous. Moi par exemple, sans cette possibilité, je n’aurais pas vu ma famille jusqu’en juin. »