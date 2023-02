Pronostic Rennes Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Rennes renverse le Shakhtar Donetsk

Impressionnant avant la coupure imposée par le Mondial, le Stade rennais affiche un visage bien différent depuis quelques semaines. En effet, les Bretons sont en souffrance avec plusieurs contre-performances surprenantes. Surtout battus à l’extérieur, les hommes de Génésio ont perdu aussi une rencontre importante à la maison dans la course à l’Europe, face à Lille (1-3). Le 16e de finale de Ligue Europa face à une formation du Shakhtar Donetsk qui n’avait plus joué de matchs officiels depuis de longs mois semblait être propice pour se relancer. Au contraire, les Rennais ont chuté en Pologne face aux Ukrainiens (2-1), mais ont limité la casse grâce à une réalisation de Toko Ekambi. Le week-end dernier, les Bretons ont mis fin à une série de 3 revers consécutifs toutes compétitions confondues en disposant logiquement à domicile de Clermont (2-0) sur un doublé de Kalimuendo. Ce succès est très important, car il a permis à Rennes de reprendre la 5e place du championnat et d’éloigner des équipes comme Nice ou Lyon, qui revenaient fort lors des dernières semaines. Porté par son public du Roazhon Park, Rennes va tenter de prolonger l’aventure européenne.

En face, le Shakhtar Donestk a disputé lors du match aller face à Rennes son premier match officiel depuis la fin novembre. Les Ukrainiens ont parfaitement négocié ce match en faisant la différence en première période. En manque de rythme, le club ukrainien a perdu de sa superbe en seconde période, ce qui a permis le retour des Rennais. Connu pour disposer d’une colonie de Brésiliens, le Shakhtar a vu quasiment tous ses joueurs étrangers quitter le club lors du début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Star de cette équipe, Mudryk est parti rejoindre Chelsea lors du dernier mercato. Le Shakhtar a cependant toujours en son sein Traoré passé par l’Ajax, ou l’expérimenté Stepanenko. Vainqueur de 8 de ses 9 derniers matchs à domicile, Rennes devrait s’imposer, poussé par ses supporters, et même se qualifier.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

