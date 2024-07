Ángel et le démon.

Vainqueur de sa deuxième Copa América, Ángel Di María a achevé sa carrière internationale en beauté. L’ailier de Benfica n’a plus qu’à faire ses adieux au public argentin, ce qui pourrait se concrétiser le 5 septembre contre le Chili. Sa compagne Jorgelina Cardoso a d’ailleurs évoqué la possibilité de le voir jouer 11 minutes – en référence à son numéro iconique – lors de cette rencontre. Selon elle, Di María serait enchanté par cette idée… mais ce n’est pas le cas de tout le monde.

International chilien à cinq reprises, l’ancien gardien Nicolás Peric s’est farouchement opposé à un hommage de ce type à l’antenne de La Metro TV. « Donnez-moi 11 minutes et je le casse ! Dans un match de qualification, contre une équipe qui se trouve dans une situation complètement différente… Faites un match amical trois jours avant. » L’Argentine a déjà un pied au Mondial puisqu’elle caracole en tête des éliminatoires de la zone Amérique du Sud avec cinq victoires en six matchs. Le Chili, en revanche, est actuellement hors des clous avec seulement cinq points. « Je ne dis pas qu’il ne le mérite pas », précise Peric, mais « faîtes un match amical et rendez-lui l’hommage qu’il mérite ».

En évitant les chants racistes, si ce n’est pas trop demandé.

Copa América : l’Argentine met le Pérou à la porte, le Canada assure sa qualification face au Chili