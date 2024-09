Pronostic Argentine Chili : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

L’Argentine poursuit sur sa lancée face au Chili

L’Argentine est sur une incroyable dynamique puisqu’elle reste sur 2 titres en Copa América et sur un succès lors de la dernière Coupe du monde au Qatar. Cet été, l’Albiceleste s’est imposée lors de la Copa América organisée aux États-Unis. Sur son parcours, la bande de Scaloni est restée invaincue en dominant le Canada, le Chili, le Pérou, l’Équateur, et la Colombie. Lors de ce nouveau titre, un joueur s’est mis en évidence, Lautaro Martinez. Décevant au Qatar, le capitaine de l’Inter a fini meilleur buteur de la compétition avec 5 réalisations et a surtout inscrit le but décisif en finale. En tête des éliminatoires pour le Mondial 2026, l’Argentine veut poursuivre sur sa lancée lors de ce rassemblement. Scaloni ne peut plus compter sur Ángel Di María, qui a pris sa retraite internationale, tandis que Messi est resté à Miami. Pour le reste, on retrouve tous les cadres avec le portier Emiliano Martinez, les défenseurs Romero, Martinez, les milieux Mac Allister, De Paul ou Paredes et les attaquants Martinez et Álvarez. Dybala est de retour.

En face, le Chili n’est plus aussi séduisant qu’il le fut dans le passé. En effet, la Roja reste sur une nouvelle Copa América décevante où les partenaires d’Alexis Sánchez n’ont pas réussi à sortir de la phase de groupes. Battus par l’Argentine, les Chiliens ont été tenus en échec par le Pérou et le Canada. Cette contre-performance confirme les difficultés actuelles de la Roja, seulement 8e de ces éliminatoires pour le Mondial 2026. Actuellement, le Chili raterait une nouvelle Coupe du monde. Le sélectionneur Ricardo Gareca s’appuie sur un groupe expérimenté qui attend la relève. Pour ce rassemblement, le Chili s’appuiera sur les habituels Isla, Mena, Pulgar, Vargas ou Meneses. À noter qu’Alexis Sánchez n’est pas présent tout comme Aránguiz, Vidal ou Medel. Devant son public et leader de cette poule, l’Argentine devrait dominer un Chili qui semble sur le déclin.

