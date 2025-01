Denis Law s'est éteint à 84 ans

Denis là-haut.

Denis Law s’est éteint ce vendredi à 84 ans. La légende de Manchester United, international écossais, a remporté le Ballon d’or 1964. Il était le lauréat le plus âgé encore en vie. « C’est avec le coeur lourd que nous vous annonçons que notre père Denis Law est malheureusement décédé. Il a mené une bataille difficile mais il est maintenant en paix, » a déclaré sa famille dans un communiqué, que son club de Manchester United a partagé. Il était atteint de démence sénile depuis 2021.

Le club a ajouté : « Tout le monde à Manchester United pleure la perte de Denis Law, le roi du Stretford End. Décrire Denis comme l’un des plus grands joueurs de Manchester United et du football de tous les temps ne semble pas être un titre de noblesse suffisant. Ce fils d’un pêcheur d’Aberdeen, devenu expert dans l’art de marquer des buts, a atteint un statut dans le jeu que très peu sont près d’égaler. Il était idolâtré par les supporters de United de tous âges, mais surtout par ceux qui, à chaque match à domicile, se pressaient dans la foule du Stretford End des années 1960. […]. Le buteur par excellence, son flair, son esprit et son amour sincère du jeu ont fait de lui le héros d’une génération et il se délectait de son surnom du « King ». Son règne en tant que joueur a duré 13 ans. »

Manchester United is saddened to bring you the following statement from the family of Denis Law. — Manchester United (@ManUtd) January 17, 2025

Après avoir ébloui à Huddersfiled, il fut double champion d’Angleterre (1965 et 1967) et champion d’Europe (1968) à Manchester United, dans une équipe qui comptait également dans ses rangs Bobby Charlton et George Best. Denis Law a scoré 237 buts en 404 matchs avec les Red Devils. Il est le troisième meilleur buteur de l’histoire du club, derrière Wayne Rooney et Bobby Charlton. Il est également le meilleur buteur de l’histoire de l’Écosse, et le plus jeune international. Il est le seul écossais à avoir remporté le Ballon d’or.

Denis Law et Bobby Charlton.

Resté un fidèle de Manchester United, il passera sa retraite de footballeur à la télévision.

