Une prolongation très longue durée pour Erling Haaland à Manchester City

Neuf ans et demi, c’est la durée du contrat qu’Erling Haaland a signé avec Manchester City, comme annoncé par The Athletic et officialisé par le joueur et le club ce vendredi, avec une vidéo en mode yoga dans la neige. Notre cyborg préféré est donc désormais lié au champion d’Angleterre jusqu’en… 2034 !

De 24 ans à 34 ans

Alors que l’accord actuel devait expirer en juin 2027, City a pris la décision exceptionnelle de lier le joueur de 24 ans à l’Etihad Stadium pour presque une décennie supplémentaire. Cela signifie que Haaland approchera de ses 34 ans à la fin de son contrat. Les chiffres impliqués dans cet accord n’ont pas encore été dévoilés, mais il s’agirait de l’un des contrats sportifs les plus lucratifs de l’histoire. Les clauses libératoires présentes dans son bail précédent auraient également été supprimées.

Haaland aurait pu hésiter. Entre une équipe en crise – trois victoires seulement depuis fin octobre, une sixième place en Premier League, et une lutte compliquée pour sortir des poules en Ligue des champions – et un Real Madrid qui lui faisait les yeux doux, le contexte n’était pas idéal.

Mais le Norvégien a choisi de rester fidèle au club où son père, Alfie, a joué avant lui. Cette prolongation intervient quelques semaines après celle de Pep Guardiola, qui a rempilé jusqu’en 2027, et alors que City attend toujours l’issue d’une bataille contre la Premier League concernant des violations présumées des règles financières, dont le verdict est attendu cette année et qui pourrait reléguer City en deuxième division anglaise.

L’occasion pour Erling de devenir le meilleur joueur de l’histoire du Championship.

