Le réveillon pas banal de Jack Butland

Et surtout la santé !

Alors qu’il se préparait à fêter la nouvelle année auprès de ses proches, le gardien des Glasgow Rangers Jack Butland (31 ans) a goûté à l’amère expérience de passer son réveillon à l’hôpital. Victime d’une hémorragie interne à la jambe, symptôme relativement rare pour un sportif de haut niveau, l’international anglais (9 sélections) a été contraint de subir des examens et des soins hospitaliers dans la nuit de mardi à mercredi. Visiblement guéri, l’ancien gardien de Stoke City et Crystal Palace est sorti de l’hôpital depuis.

Rangers can confirm goalkeeper Jack Butland will miss tomorrow’s Old Firm match with Celtic.

The goalkeeper suffered an internal bleed in his leg which required hospital treatment, but he has since been released and is recovering.

Everyone at Rangers wishes Jack a speedy… pic.twitter.com/9KG9YGrxDA

— Rangers Football Club (@RangersFC) January 1, 2025