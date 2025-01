Le Celtic et les Rangers discutent pour rejoindre la Women Super League

Deux ennemis qui se tiennent la main.

Le Celtic et les Rangers, les deux frères ennemis, ont entamé des discussions pour rejoindre la Women’s Super League (WSL), le championnat anglais, d’après le Times. Les deux géants pourraient bientôt quitter leur kilt pour la Premier League version féminine, avec l’espoir de changer la donne en Grande-Bretagne.

Mais pourquoi la WSL ?

Le constat est simple : en Écosse, le foot féminin galère. Moins de moyens, moins d’exposition, moins de tout, face à un voisin du Sud qui rafle la mise sur tous les tableaux. Pour le Celtic et les Rangers, débarquer en WSL, c’est accéder à un monde où les infrastructures tiennent debout, où les audiences explosent et, surtout, où les budgets font rêver. En clair, une chance unique de s’offrir un nouveau souffle.

Le hic ? La SWPL ne se laisse pas quitter comme ça. Les clubs doivent annoncer leur départ avec deux ans d’avance. Autant dire qu’entre le projet et la réalité, il y a un canyon. Mais Nikki Doucet, la boss de la WSL, voit grand pour son championnat. Parmi ses idées : ouvrir la porte aux clubs étrangers ou créer une ligue semi-fermée façon NWSL aux États-Unis. Et, cerise sur la pinte, on teste même la vente d’alcool dans les tribunes. De quoi convaincre un public anglais habitué à chanter avec un verre à la main.

Alcool et Écosse. Le Royaume est soudainement un peu plus uni.

Pour Caitlyn Hayes, les Rangers « ont laissé tomber le football féminin »