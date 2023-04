Emma Watson bientôt à Manchester United 

Elle retrouverait Harry Potter Maguire.

Leader du championnat féminin anglais, Manchester United compte bien se renforcer l’été prochain pour évoluer sur la scène européenne. Selon 90min, le club mancunien serait ainsi sur le point d’obtenir la signature d’Emma Watson, milieu de terrain écossaise. À seulement 17 ans, la joueuse des Rangers vient notamment de devenir internationale avec son pays.

🚨Understand Man Utd are on course to sign 17-year-old talent Emma Watson from Rangers. Called up by Scotland this month and more evidence of the club’s wider plans to target youngsters.#MUWomen | @90min_Football https://t.co/sIcOtEDAtp

— Jamie Spencer (@jamiespencer155) April 6, 2023