Louis Saha rêve de voir Karim Benzema à Manchester United

D’un club en galère à un autre.

Vivement critiqué ces dernières semaines pour des prestations jugées pas à la hauteur sous le maillot d’Al-Ittihad, Karim Benzema pourrait-il déjà quitter l’Arabie Saoudite ? Peu probable, mais certains veulent pourtant le croire, à l’image d’un autre ancien attaquant de l’équipe de France, Louis Saha. « Il pourrait bouleverser l’attaque de United et c’est ce dont ils ont besoin. Il marquerait certainement des buts et fluidifierait beaucoup mieux le jeu, a jugé l’ancien red devil pour le site Betting Odds. C’est juste un rêve, mais Karim est toujours un gars très professionnel, mais ce n’est qu’un fantasme. »

À défaut de voir le Ballon d’Or 2022 rejoindre la Premier League, Saha espère que Rasmus Højlund, recruté à prix d’or l’été dernier, puisse s’inspirer de lui pour progresser. « Il n’est peut-être pas le plus rapide et le plus fort, mais il est très intelligent à l’intérieur de la surface. Le type de courses qu’il effectue doit être étudié, analyse-t-il. Højlund est grand donc il a besoin d’une mentalité où il cherche du lien avec ses milieux de terrain et ses ailiers. Quand vous regardez des joueurs comme Ibrahimovic, Van Persie et Van Nistelrooy, ils s’adressent à leurs ailiers et leur disent que s’ils font ça, ils ne joueront pas, que c’est l’attaquant qui doit marquer des buts. C’est très difficile de demander cela à Højlund, mais c’est ce qu’il doit faire, sinon il lui faudra encore un an pour s’adapter. »

Sinon, il peut aussi s’inspirer de Louis Saha.

