Manchester United, la pente est Red

Voilà un cadeau empoisonné dont Marcus Rashford se serait sans doute bien passé. Il y a dix jours, le numéro 10 de Manchester United organisait son anniversaire pour souffler ses 26 bougies, le tout juste après une sévère claque reçue à Old Trafford contre le voisin City. Suite à de plates excuses envers son entraîneur remonté comme un coucou, Rashy était mis sur le côté pour le déplacement à Londres contre Fulham avant de réapparaître dans le onze de départ ce soir à Copenhague. Grâce à Rasmus Højlund, les Mancuniens ont compté deux buts d’avance et tout semblait se diriger vers une soirée enfin paisible. Mais ça, c’était avant que les démons de Rashford ne décident de ressurgir et fassent passer l’international anglais pour un Jean Lefebvre digne de la septième compagnie. Avec sa vilaine semelle sur Elias Jelert et son carton rouge logique, l’ailier mancunien a relancé le suspense et entraîner son équipe vers la défaite au terme d’un scénario rocambolesque. « J’ai glissé, chef… »

Les apparences trompeuses

Au cœur de la saison 2022-2023, Manchester United arborait pourtant un tout autre visage. Grâce à son bouledogue Casemiro en sentinelle mais aussi deux cadres ajacides Lisandro Martinez et Antony, Erik ten Hag semblait avoir insufflé une dynamique positive. Pour les plus optimistes, le Batave représentait même le candidat enfin sérieux à la succession de Sir Alex Ferguson. Les raisons à cela ? La spectaculaire double confrontation face au FC Barcelone de Xavi soldée par une qualification en huitièmes de finale de Ligue Europa (2-2, 2-1), mais surtout sa victoire en finale de Coupe de la Ligue anglaise contre Newcastle United, synonyme de 67ème trophée dans l’histoire du club (2-0). Huit mois plus tard, la mayonnaise n’est plus du tout la même pour Ten Hag, plus que jamais proche de la sortie à force d’arracher de trop rares victoires par le biais d’improbables péripéties dans les dernières minutes du temps additionnel.

2 – Manchester United lost a UEFA Champions League match in which they led by 2+ goals for the first time. In all competitions, this was the Red Devils’ first defeat after taking a two-goal lead since September 2014 against Leicester City (5-3). Turnaround. pic.twitter.com/hGxmO5sQVD — OptaJoe (@OptaJoe) November 8, 2023

Perçu comme un adepte du football tourné vers l’offensive, Een Hag est en train de creuser sa propre tombe avec des chiffres effrayants. En Premier League, MU squatte une piètre huitième place au classement. Sa différence de buts est de douze buts marqués pour seize encaissés en onze journées. Pire encore : son meilleur en buteur en championnat n’est ni Rasmus Højlund, ni Marcus Rashford. Il s’agit de… Scott McTominay, auteur de trois pions en huit apparitions. Et que dire du bilan famélique dans cette édition de Ligue des champions ? Une défense aux abois où Lisandro Martinez occupe l’infirmerie depuis la mi-septembre, Jonny Evans fait ce qu’il peut sous ses airs de vétéran et le duo Raphaël Varane-Harry Maguire est adepte des jeux de mains à l’image de ce penalty clownesque concédé contre Copenhague durant le temps additionnel de la première période. Et quitte à parler de ce qui fâche, cela fait déjà quatre penaltys concédés en autant matchs dans cette campagne européenne. Au total, Manchester United a perdu lors de neuf de ses dix-sept rencontres depuis le début de saison, soit 52,9% de défaites. Un bilan indigne d’un tel club…

Ten Hag : « Le carton rouge change tout »

Et même si le torchon brûle, Ten Hag semble encore croire en sa bonne étoile. « Nous sommes vraiment déçus parce que nous avons très bien joué, assure le coach en conférence de presse après le cinglant revers au Parken Stadium. Nous avons démarré ce match de si belle manière, c’était sans doute les dix premières minutes les plus réussies depuis le début de saison. Nous maîtrisons notre sujet et le carton rouge change tout. Nous prenons deux buts avant la pause qui ne doivent pas compter. Le premier est hors-jeu, le deuxième est encore un penalty. Quatre penalties en quatre matchs. J’avais déjà dit que trois, c’était source de débat. » Et quand on sait que le quatrième – le but de la victoire pour les Danois – est l’œuvre d’un jeune suédois au maillot floqué Roony (Bardghji, de son nom de famille), difficile de ne pas y voir le clin d’oeil d’une époque qui paraît de jour en jour plus lointaine pour les amoureux de United.