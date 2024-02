Manchester City : le retour des patrons

Fin 2023 n’est plus qu’un lointain souvenir pour Manchester City. Avec seulement 13 points engrangés sur 24 possibles pour conclure cette année historique dans l’histoire des Citizens, les joueurs de Pep Guardiola ont entamé 2024 sur une note amère. Handicapés par les absences de Kevin De Bruyne et Erling Haaland, les Mancuniens avaient alors lâché de précieux points. Ils avaient même laissé Arsenal et Liverpool les distancer au sommet du classement. Malheureusement pour les Reds, les Gunners et surtout le FC Copenhague, qui reçoit Manchester City ce mardi en huitièmes de finale allers de la Ligue des champions, le Belge et le Norvégien ont fait leur retour dans le groupe. Depuis, les Skyblues écrasent quiconque s’érige sur leur route.

Le retour du duo

Quel bilan depuis le retour du génie de la passe ? Six matchs, six victoires, et cinq caviars. Face à Newcastle, il y a un mois, pour sa première rencontre depuis sa blessure aux ischio-jambiers d’août dernier, De Bruyne égalisait cinq minutes après son entrée en jeu, puis offrait une merveille de ballon à Oscar Bobb, bourreau des Magpies dans le temps additionnel (2-3). Depuis cette entrée, les Citizens se sont (re)mis en mode rouleau compresseur. Surtout qu’ils ont également récupéré leur buteur boulimique, même s’il a mis quelques matchs avant de reprendre son rythme de croisière. En inscrivant un doublé ce samedi face à Everton (2-0) et en faisant grimper son total en Premier League à 51 buts en 50 titularisations, Erling Haaland a mis fin à une disette débutée fin novembre après un but contre le RB Leipzig en C1, période durant laquelle il a subi une blessure au pied le privant de cinq rencontres entre début décembre et mi-janvier. Après avoir fusillé Jordan Pickford, le Cyborg a entériné la victoire des siens en concluant parfaitement le service de Kevin De Bruyne.

J’essaie de faire les mêmes courses avec tout le monde, mais avec lui, c’est comme si je savais que ça allait être parfait. Haaland à propos de De Bruyne

Cela faisait 297 jours que le Belge n’avait pas délivré une passe décisive à son attaquant, depuis le quart de finale retour de Ligue des champions, face au Bayern, à Munich. « J’essaie de faire les mêmes courses avec tout le monde, mais avec lui, c’est comme si je savais que ça allait être parfait. Vous pouvez voir que je ne regarde même pas le ballon pendant deux secondes quand il l’a, parce que je me concentre sur ma course vers le but. Rien de méchant envers les autres joueurs, mais la petite différence avec lui, c’est de savoir que le ballon va arriver », a expliqué le Norvégien après le succès acquis face aux Toffees, tout content de retrouver son pourvoyeur de caviars préféré.

Le coup de moins bien qui a frappé City il y a deux mois a presque fait oublier que Pep Guardiola et son armée sont encore très solides cette saison. Comme l’a rappelé le technicien espagnol avant de battre Everton, De Bruyne et Haaland ne font pas nécessairement mieux jouer son équipe. Mais ils font gagner des matchs. « Quand un joueur marque 60 buts, il vous aide à gagner des matchs. Quand vous jouez avec un joueur qui fait mille millions de passes décisives et de buts, cela vous aide à gagner. Pas besoin d’avoir étudié à Harvard ou à Yale pour comprendre ça. » Toutes compétitions confondues, les Citizens restent sur dix victoires consécutives. Évidemment, Manchester City n’avait pas besoin de ce regain de forme pour que le costume de favori lui soit attribué d’office face aux Danois. Mais Copenhague se serait sans doute bien passé du retour des patrons et de la connexion De Bruyne-Haaland, qui a écœuré toute l’Europe l’an passé.

