Manchester City et Kevin De Bruyne crucifient Newcastle

Newcastle 2-3 Manchester City

But : Isaak (35e) et Gordon (37e) pour les Magpies // Bernardo Silva (26e), De Bruyne (73e) et Bobb (90e+1) pour les Citizens

Un grand spectacle.

Manchester City a dégoûté une valeureuse équipe de Newcastle (2-3), cepedant bien trop fragile défensivement pour espérer résister au retour de Kevin De Bruyne. City, dauphin, recolle à deux points du leader Liverpool tandis que Newcastle enchaîne une sixième défaite en sept matchs et stagne à la 10e place.

D’entrée de jeu, Newcastle donne des sueurs froides aux Sky Blues qui perdent rapidement Ederson sur blessure (8e). City reprend progressivement la main sur cette partie, avec une fantastique madjer de Bernardo Silva sur un centre de Kyle Walker (1-0, 26e). Le Portugais a même la balle du break quelques instants plus tard, mais sa reprise est superbement déviée sur la barre par Martin Dubravka (30e).

Les enroulées magistrales d'Isak et de Gordon pour prendre l'avantage face à Manchester City 😍#NEWMCI | #PremierLeague pic.twitter.com/GhdlUOwFo3 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 13, 2024

Pas le temps de souffler puisque Guimaraes adresse un amour de passe à Isaak, qui sonne la révolte d’une enroulée superbe de l’entrée de la surface (1-1, 35e). Anthony Gordon, visiblement jaloux, décide d’imiter son compère d’un geste similaire dans un angle cette fois impossible (2-1, 37e). City profite alors de la friabilité des locaux au retour des vestiaires, mais Álvarez ne se montre pas assez décisif (64e).

Au contraire de Kevin De Bruyne, qui signe son retour d’une frappe de l’extérieur de la surface trompant un Dubravka excellent jusqu’alors (2-2, 73e) cinq minutes après son entrée en jeu. Le portier slovaque sauve encore les murs devant Rodri (84e), mais ne peut rien quand le génie belge élimine toute son équipe d’un caviar adressé à l’entrant Oscar Bobb dans le temps additionnel (2-3, 90e+1).

Le football est tellement plus simple, quand on a De Bruyne dans son équipe…

Newcastle (4-3-3) : Dúbravka – Trippier, Schär, Botman, Burn – Longstaff, Guimarães, Miley – Almirón, Isaak, Gordon (Hall, 86e). Entraîneur : Eddie Howe.

Manchester City (4-2-3-1) : Ederson (Ortega, 8e) – Walker, Dias, Aké, Gvardiol – Kovacic, Rodri – Silva (De Bruyne, 69e), Foden, Doku (Bobb, 82e) – Álvarez. Entraîneur : Pep Guardiola.

