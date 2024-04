Pronostic Crystal Palace Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace stoppé par Newcastle

Deux résultats exceptionnels ont récemment permis à Palace de définitivement assurer son maintien. D’abord cette victoire de prestige sur la pelouse de Liverpool (0-1), mais également lors de la réception de West Ham avec un score salé (5-2). Difficile de croire que cela va durer au vu de la saison très moyenne réalisée jusqu’ici. A l’aller contre ces mêmes Magpies, ils avaient d’ailleurs été étrillés (4-0). En plus, les Eagles feront sans des joueurs clé, notamment Lerma, Guéhi, Johnstone ou encore Doucouré et França. En ce moment, ce sont Mateta (9 buts, 4 passes) et Eze (8 buts, 3 passes) qui tirent cette formation vers le haut.

En face, Newcastle retrouve des couleurs, d’abord tombeur de West Ham (4-3), puis accroché par Everton (1-1) mais brillant vainqueur de Fulham (0-1) et surtout Tottenham (4-0). Une 6e place leur permettrait éventuellement de croire à une qualification européenne, et une victoire est nécessaire pour tenter de distancer United notamment. Malheureusement la liste de blessés est toujours importante, avec des Almiron, Trippier ou encore Botman et Joelinton. Mais seront bien présentes les pépites Gordon (10 buts, 8 passes) et surtout Isak (17 buts en 24 matchs). Avec un effectif bien plus important et des enjeux en cette fin de saison, cela suffit pour donner un net avantage à ces Magpies qui devraient s’imposer.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

