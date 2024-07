Kamada jouera dans un autre club représenté par un oiseau

C’est peut-être un cygne, qui sait ?

L’international japonais de la Lazio Daichi Kamada s’est engagé avec Crystal Palace ce lundi. Le joueur de 27 ans rejoint la Premier League, mais ce choix s’inscrit dans une logique plutôt étonnante comme l’a raconté le journal Ouest-France. Le milieu offensif semble en effet choisir ses clubs en fonction de leur blason. Francfort, Lazio, et donc Crystal Palace ont tous un aigle floqué sur le cœur. Et juste avant, il jouait chez les Belges de Saint-Trond, représentés par un canari, et à Sagan Tosu, au Japon, qui a une pie sur son écusson. Un volatile orne aussi les maillots de l’équipe nationale japonaise. Encore plus étonnant, Kamada signifie en japonais « qui aime les aigles ».

Un transfert qui donne des ailes.

