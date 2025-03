Sanction alourdie pour le gardien auteur de la blessure de Mateta

Grosse semaine pour les commissions de discipline.

Et trois matchs supplémentaires pour Liam Roberts, le gardien auteur du high kick sur Jean-Philippe Mateta. À la suite de ce geste incontrôlé, l’Anglais avait écopé de trois matchs de suspension dans un premier temps. La Fédération anglaise est revenue sur la sanction et a donné un nouveau tour de vis.

Six matchs de suspension et des excuses présentées

Ce vendredi, la FA annonce annuler la suspension de trois rencontres pour… l’augmenter à six. « La FA a fait valoir que, dans ces circonstances, la sanction standard pour cette infraction était clairement insuffisante », peut-on lire dans un communiqué publié.

Statement from #Millwall Football Club and Liam Roberts. — Millwall FC (@MillwallFC) March 7, 2025

« Je suis dévasté par ce qui s’est passé. J’accepte sans équivoque le carton rouge qui m’a été attribué et j’accepte ma sanction », a déclaré Liam Roberts via son club, tout juste le verdict tombé. Le joueur de 30 ans évoque « une semaine vraiment difficile pour toutes les personnes concernées, y compris ma famille et moi-même », sans oublier de présenter ses excuses à l’attaquant français. « Tout d’abord, à Jean-Philippe, à qui je continue d’adresser mes meilleurs vœux de rétablissement. Dès que j’ai pu, j’ai contacté Jean-Philippe personnellement pour m’excuser, et j’ai été reconnaissant de recevoir une réponse de sa part le soir même, me disant qu’il allait bien et me rassurant sur le fait de ne pas m’inquiéter. »

25 points de suture et même pas rancunier, le JP.

