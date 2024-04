Franck Haise s’amuse des rumeurs l’envoyant à l’OM

Un entraîneur qui joue Franck jeu.

Depuis plusieurs semaines, Franck Haise fait l’objet de rumeurs de départ. Après avoir un temps été évoqué à Liverpool, c’est à l’Olympique de Marseille que son nom a été associé ce vendredi dans L’Équipe. L’entraîneur lensois bénéficierait en effet d’une énorme cote auprès de Pablo Longoria. D’après le quotidien, Paulo Fonseca serait l’actuelle priorité des Phocéens pour remplacer Jean-Louis Gasset, mais le club garderait aussi un œil attentif sur le coach des Sang et Or ainsi que sur Sérgio Conceição, actuellement à Porto.

Interrogé au sujet de cette rumeur avant le déplacement de Lens à Marseille ce week-end, Haise a préféré jouer la carte de l’ironie, adressant au passage un commentaire taquin vis-à-vis de la une de L’Équipe où il apparaît. « Vous avez bien vu, je suis tout au fond, en petit ! Si vous voulez poser la question, allez voir mon collègue Paulo (Fonseca) plus au nord, il est plus grand sur la photo. » Brice Samba, passé par Marseille, n’a quant à lui pas été en mesure d’affirmer ou d’infirmer quoi que ce soit : « J’ai lu L’Équipe ce matin. Je n’en sais rien, ce n’est pas de mon domaine. Nous, on veut qu’il reste ici, mais dans le foot, on ne maîtrise pas tous ces aspects-là, en toute franchise. »

L'OM à fond sur Fonseca La une du journal L'Equipe de ce vendredi 26 avril pic.twitter.com/E892DM92uf — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 26, 2024

Les Corons restent plus forts que les tifos de Redouane Bougheraba.