Un nouveau coup dur pour l'Autriche à l'approche de l'Euro

Le malheur de l’Autriche fera-t-il les affaires des Bleus ?

Dans la même poule que l’équipe de France à l’Euro, la sélection autrichienne a subi un nouveau coup dur à 40 jours de l’Euro, auquel ne participera pas Alexander Schlager. Le gardien du RB Salzbourg, titulaire ces derniers temps avec l’Autriche, a été opéré du ménisque au genou gauche ce lundi. « Ma priorité actuelle est de me concentrer pleinement sur la rééducation de mon genou », a indiqué le portier de 28 ans sur le site officiel de son club.

Une tuile de plus pour Ralf Rangnick, qui a déjà perdu Sasa Kalajdzic (Eintracht Francfort) et David Alaba (Real Madrid) suite à une grave blessure au genou. Touché en décembre, le défenseur madrilène aimerait être présent pour la compétition en Allemagne, mais la mission s’annonce compliquée. Dans les cages, le sélectionneur devrait pouvoir compter sur Tobias Lawal et Patrick Pentz, alors qu’un retour de Daniel Bachmann, titulaire lors du dernier Euro, ne serait pas à exclure.

ℹ️ Alex Schlager wurde gestern erfolgreich operiert. Nach diesem Eingriff am Meniskus seines linken Knies erscheint eine EM-Teilnahme sehr fraglich. "Für mich hat es momentan oberste Priorität, mich voll und ganz auf die Reha meines Knies zu konzentrieren", sagt Alex. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 7, 2024

Il va bien falloir quelqu’un pour encaisser le premier but de Mbappé dans un Euro. Comment ça, les Français sont trop confiants ?