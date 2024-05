Saint-Étienne domine Rodez et défiera Metz en finale de barrages

Saint-Étienne 2-0 Rodez

Buts : Cardona (64e) et Mbuku 90e+4) pour les Verts

La Ligue 2 a rendu une partie de son verdict ce vendredi soir, avec la victoire pleine de maîtrise de l’AS Saint-Étienne devant Rodez (2-0), en demi-finales de barrages. En attendant de défier Metz en finale dans une semaine.

Cardona a été récompensé

27. Voici le nombre de frappes tentées par l’ASSE – pour seulement douze cadrées – avant de faire sauter le verrou rhuténois. Yan Maçon a ainsi été le premier à s’illustrer d’une frappe du droit sans contrôle, venue frôler le cadre d’Eden Jaouen (17e), avant qu’Ibrahim Sissoko ne sollicite à nouveau le gardien, cette fois en face à face, bien remporté par le portier et sa main droite ferme (32e). Le RAF, de son côté, a surtout su bien souffrir, ne se montrant dangereux que sur quelques contres, signés notamment.

Peu en réussite durant ces 45 minutes de chauffe, il a donc fallu se montrer patient pour les Verts. Après avoir (encore) buté sur Jaouen, au terme d’une action collective emmenée par Irvin Cardona, dos au jeu, à la remise pour Dylan Chambost dont le tir est arrivé dans les mains du dernier rempart visiteur (47e) ou avoir trouvé la barre, de loin, toujours avec Chambost (58e). Cardona, Chambost duo gagnant, puisqu’à l’heure de jeu, le second a idéalement trouvé le premier d’un centre millimétré, conclu d’une tête puissante (1-0, 64e). Sonné, Rodez ne tentera dès lors plus grand-chose, se contentant de ce cruel but encaissé. Au point de voir l’entrant Nathanaël Mbuku sceller le score dans le temps additionnel, au terme d’un beau slalom achevé avec un ballon piqué (2-0, 90e+4). Le Chaudron attendra Metz avant de bouillir.

Saint-Étienne (4-3-3) : Larsonneur – Maçon (Appiah, 77e), Briançon, Nadé, Pétrot (Bentayg, 77e) – Tardieu, Moueffek, Chambost (Monconduit, 88e) – Cardona (Mbuku, 83e), Cafaro (Bouchouari, 82e), Sissoko. Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

Rodez (3-5-2) : Jaouen – Danger, Raux-Yao, Mambo – Sylla (Buadés, 68e), Taïbi (Verdier, 77e), Haag, Rajot (Younoussa, 76e), Abdallah (Lipinski, 68e) – Corredor, Hountondji (Arconte, 56e). Entraîneur : Didier Santini.