Pronostic Rodez Saint-Etienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez accroche Saint-Etienne

Rodez a connu une fin de saison dernière très compliquée, à devoir lutter pour son maintien mais aussi à faire face aux attaques des autres clubs suite aux événements survenus contre Bordeaux. Grâce à sa victoire sur tapis vert (3-0) contre les Girondins, les Ruthénois ont obtenu leur maintien en L2. Cet été, malgré les tentatives de déstabilisation autour du club, la formation aveyronnaise a réussi une très bonne campagne de préparation avec 3 victoires pour un nul. Cette confiance s’est fait ressentir lors de la 1re journée avec un très bon nul obtenu sur la pelouse d’Ajaccio (1-1), tout juste relégué de L1. Pour de nouveau lutter pour le maintien, Rodez a misé sur le latéral droit Ngouyamsa (Dijon), le milieu Haag (Nancy), l’intéressant Taïbi (Angers), l’attaquant Verdier (Châteauroux) et le jeune Hountondji (Caen, prêt).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

L’AS Saint-Etienne peut toujours regretter sa première partie de saison ratée l’an passé, car les Verts se sont montrés impressionnants sur la phase de retour. Suite au maintien obtenu, la formation du Forez est désormais tourné vers l’objectif de retrouver la Ligue 1, comme annoncé par Batlles lors de son arrivée. Le week-end dernier, Sainté avait la possibilité de débuter idéalement avec la réception de Grenoble, mais est finalement tombé dans le piège isérois. Lors de cette rencontre, les Foréziens ont dominé mais ont eu des difficultés à se montrer tranchants offensivement. De plus, comme l’an passé, l’ASSE souffre en défense avec son bloc haut qui permet aux joueurs offensifs rapides de partir dans leur dos, ce fut le cas en toute fin de rencontre face au GF38 (0-1). Lors de cette rencontre, Charbonnier a vu son penalty être arrêté par Maubleu, tandis que Wadji a été injustement privé d’un but. Malgré ces faits de jeu défavorables, Sainté n’a pas mis assez d’intensité pour s’imposer. Entré en cours de jeu, Bouchouari a apporté de la qualité technique au milieu de terrain et pourrait être titularisé ce samedi. En forme, Rodez pourrait poser des soucis à Saint-Etienne qui cherche la bonne solution avec ses nouveaux éléments.

► Le pari « Match nul » est coté à 3,55 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 355€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,53 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 153€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Rodez – ASSE :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Rodez Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Rodez Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2