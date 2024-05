Pronostic Saint-Etienne Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne s’en sort contre Rodez

L’affiche de cette 37e journée de Ligue 2 nous amène à Geoffroy-Guichard où l’AS Saint-Etienne reçoit Rodez. La formation du Forez lutte pour monter directement en Ligue 1 et réussira a priori cet objectif si elle remporte ses deux derniers matchs face à Rodez puis à Quevilly Rouen. Ce vendredi, Le Chaudron sera rempli pour la réception du 4e de Ligue 2 qui lutte pour accrocher une place de barragiste. Depuis plusieurs semaines, les Verts se montrent efficaces et ont effectué une superbe remontée au classement passant du ventre mou à cette 2e place. Le week-end dernier en revanche, les Stéphanois ont dilapidé une avance de 2 buts face à l’En Avant Guingamp (2-2) qui a permis à Angers de recoller au classement. Ce vendredi, Sainté na pas le choix et doit prendre les 3 points. Pour parvenir à cet objectif, le club du Forez compte sur le retour de son meilleur buteur Sissoko et sur celui de Monconduit au milieu de terrain.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

De son côté, Rodez est l’une des bonnes surprises de la saison. L’an passé, à pareille époque, le club aveyronnais luttait pour le maintien. Bien rentré dans cette saison, le RAF n’a pas lâché quasiment de toute la saison, pour se faire une place dans le Top 5. 4e, le club aveyronnais reste sous la pression de Caen (6e). Et le week-end dernier, les hommes de Santini ont subi une contre-performance à domicile face à Annecy (1-3). Depuis qu’il est monté en L2, Rodez n’a jamais perdu contre Saint-Etienne. Les Verts s’attendent à un match compliqué mais, vainqueur de leurs 6 derniers matchs à domicile, devraient pouvoir décrocher 3 points importants dans la course à la montée.

► Le pari « Victoire ASSE » est coté à 1,72 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 172€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 1,52 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 152€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics St Etienne – Rodez avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Saint-Etienne Rodez encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !