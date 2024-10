Piqué dénonce à son tour le calendrier surchargé

La Kings League, c’est mieux.

Après notamment Raphaël Varane, Alisson ou encore Didier Deschamps et Dayot Upamecano, Gerard Piqué s’est insurgé contre le calendrier surchargé dans le milieu du football : « Il y a trop de matchs et nous voyons maintenant des joueurs dire : écoutez, nous nous blessons, il y a des matchs tous les trois jours, nous n’avons pas le temps de nous reposer en été, a regretté l’ancien défenseur barcelonais de 37 ans au Summit. Je suggérerais de réduire le nombre de matchs. J’irais voir les ligues et je leur dirais, écoutez, au lieu d’avoir 20 équipes, pourquoi ne pas faire des ligues de 16 équipes… »

Ensuite, le créateur de la Kings League s’en est pris aux instances du ballon rond : « En même temps, j’irais voir l’UEFA et je lui dirais : Pourquoi avez-vous créé cette Ligue des nations, qui est une nouvelle compétition difficile à suivre ? Et j’irais voir la FIFA et je lui dirais : D’accord, ne faites pas cette Coupe du monde des clubs que vous avez créée maintenant… Je comprends qu’ils veuillent générer plus de revenus, mais pour le bien du football, je pense qu’il serait préférable d’avoir moins de matchs, plus d’expériences premium et plus exclusives, a abondé l’Espagnol. Ce serait beaucoup plus facile à suivre du point de vue du public, et pour les joueurs, il y aurait moins de matchs. »

Aleksander Čeferin, lui, ne voit pas le problème.

