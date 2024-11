Des activistes catalans vandalisent une propriété de Gérard Piqué

Être capable de Piqué là où ça fait mal.

Désormais retraité des terrains, Gérard Piqué continue d’être actif dans le monde du ballon rond et des affaires. Le champion du monde 2010 a notamment créé le groupe Kosmos, gère des fonds d’investissement, des entreprises immobilières et bien d’autres projets divers et variés. Cette réussite économique lui a valu d’être la cible du réseau Arran, un groupe d’activistes catalans indépendantistes et anti-capitalistes.

🫵❌Assenyalem la residència de luxe a la Cerdanya de Gerard Piqué 🌱Passem a l’ofensiva contra el monocultiu turístic que ofega el Pirineu, contra els pijos, els rendistes i els especuladors que fan de les nostres vides una misèria 💥Pijos de merda, no som el vostre decorat pic.twitter.com/clDKoNb5qR — Arran (@Arran_jovent) November 17, 2024

Plusieurs personnes se sont ainsi introduites ce dimanche dans l’une des propriétés de l’ancien joueur en Cerdagne, à proximité de la frontière avec la France. Les murs de la demeure ont ainsi été vandalisés à la peinture des mots « Fora pijos » (« Dehors les pijos »). L’expression pijos désigne les membres de la bourgeoisie ou d’une classe sociale aisée. L’objectif de l’action est de dénoncer la multiplication des propriétés secondaires et inoccupées des personnes fortunées qui entraîne une crise du logement en Catalogne. « Passons à l’offensive contre la monoculture touristique qui étouffe les Pyrénées et nous rend la vie misérable, a ainsi indiqué le réseau Arran sur X. Nous ne sommes pas vos décorations. »

Vu comment il a massacré la Coupe Davis il y a quelques années, pas impossible que Piqué soit un jour victime d’une action des fans de tennis.

