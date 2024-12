C’est officiel, la Coupe du monde des clubs ne passionne pas les foules !

92% de morosité, 8% d’espoir, et une avalanche d’indifférence.

Merci à dyle01 pour son éclairage sociologique : « Premier sondage où on va être en grande majorité d’accord. » Effectivement, vous êtes un raz-de-marée d’ennui pour cette Coupe du monde des clubs, personne n’est excité pour la compétition préférée de Gianni Infantino. Mais applaudissons les 8% d’hérétiques qui osent dire « oui » et sont prêts à « regarder un Espérance Tunis contre Club Léon à 3h du matin à Dallas ». Ibrahim Zlatanovic, visionnaire insomnieux, merci pour cette image qui nous éveille des passions qu’on ne savait pas éteintes.

Ça sent le traquenard cette histoire

cl3136-jc se prend pour Will Smith dans Je suis une Légende et tente l’optimisme devant l’assemblée : « J’ai voté oui ! C’est vrai qu’à première vue, le 1er tour peut ne pas paraître très excitant, mais à partir de la phase à élimination directe, on va se régaler ! » Si doux, si innocent… mais Cockney l’accueille avec la tendresse de So Foot : un tacle à la glotte : « Salut Nasser, ça va ? » Ouch.

stevealbinos entre en scène avec une technique désarmante tel le « Naked man » de How I Met Your Mother : « J’ai une demi-molle, tout juste. Mais je suis bon public. » Comme le chat de Schrödinger : un état incertain tant qu’on n’a pas ouvert le paquet.

Et puis, il y a Lanzor Kaomax, le poète maudit, qui compare cette Coupe du monde des clubs à une soirée qu’un pote survend : « Vas-y viens y aura que des bombes à cette soirée, l’endroit est top, ils passent du bon son, l’alcool est offert, y a que des canons à chaque fois !!! Vas-y viens !! » Et toi, tu finis flou, ruiné, vomissant dans un Heetch à 5h du mat’, avec 200 balles en moins. C’est bizarrement ces soirées de galère entre potes qui font les meilleurs souvenirs.

Et le Pro G sportif nous rappelle l’essentiel : « C’est ici qu’il faut écrire une connerie pour avoir son quart d’heure de gloire dans une brève ? » Oui, c’est ici. Et c’est pour ça qu’on vous aime (enfin, parfois). N’oubliez quand même pas d’aller lire cette interview cool de Julien Le Cardinal avant d’aller cracher votre venin sur la prochaine brève Mbappé, hein !

