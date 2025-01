Stream for Humanity, expliqué aux boomers

Ce dimanche soir, un match caritatif organisé par le créateur de contenus AmineMaTué a rassemblé plus de 500 000 spectateurs en simultané et collecté près de 3,5 millions d’euros pour Médecins sans frontières. Et si vous continuez de bouder ce genre d’initiatives, voici six arguments qui permettent d’affirmer que vous avez tort.

→ Le seul endroit (IRL) où on peut voir Adil Rami se faire dribbler par Pauleta

Les nostalgiques pourront dire : « Ah la Ligue 1, c’était mieux quand le PSG de Pauleta ferraillait avec le LOSC de Rami. » Sauf que l’Aigle des Açores n’a jamais croisé le Moustachu de Fréjus lors d’un match professionnel. Mais s’ils avaient jeté un œil au match organisé par AmineMaTué qui s’est disputé dimanche au stade Jean-Bouin de Paris, ils auraient pu se raccrocher aux branches et toujours retomber sur leurs pattes. Parce qu’Adil Rami a bien affronté un Pauleta. Pas Pedro Miguel, mais le créateur de contenu Pfut, qui était sur scène avec Booba il y a quelques mois. Et on n’est pas très loin de la réalité, puisque l’ex-défenseur de l’AC Milan s’est fait enrhumer par un crochet extérieur dévastateur. Le numéro 10 a ensuite enchaîné par un joli pointu qui termine au fond des filets. Voilà comment offrir une deuxième retraite de joueur au champion du monde, pas le dernier au moment de railler Cristiano Ronaldo ou le niveau d’Antonio Rüdiger sur sa chaîne Twitch.

→ La preuve que les rappeurs peuvent briller sans autotune

Oui, la chanson française, c’était mieux avec Piaf, Brel et Obispo. On vous le laisse. Mais ça n’empêche que la scène rap n’en est pas moins dénuée de talent. La preuve avec le rappeur SDM qui a pu étaler ses qualités de percussion, dans une action qui rappelle le but de Marcus Thuram lors du derby de la Madonnina en septembre 2023. Banger, comme disent les jeunes.

𝗢𝗖𝗛𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 🎱 "Mets-la moi dans l’axe je te la prends comme Rivaldo" 😭😭😭 SDM EN PÉTARD 💥 pic.twitter.com/vcTcbNSIwk — Actu Foot (@ActuFoot_) January 19, 2025

→ Des commentaires qui donnent envie de s’abonner

Les monologues de Walid Acherchour trop monocordes ? Les envolées de Julien Brun trop surjouées ? Les analyses de Zouma Camara trop banales ? Les blagues de Paul de Saint-Sernin qui tombent à plat ? Vous êtes en droit de critiquer l’offre de DAZN, surtout au prix affiché. Imaginez maintenant un spectacle proposé gratuitement, avec l’humoriste Freddy Gladieux au micro. Bah non, ça ne peut pas être pire. L’humoriste a fait le show aux côtés d’un Alexandre Araujo, commentateur chez Canal+, en fou rire constant. Blagues sur les joueurs, envolées hispano-italiennes, hurlements sur des actions anodines, mais surtout un bonheur communicatif : oui, le rôle de commentateur est déterminant lorsque l’on regarde un match à la télévision. Et les diffuseurs l’oublient trop souvent.

MONSTRUEUX LUCAS VALERI 💥 pic.twitter.com/0wDXRkEXa3 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 19, 2025

→ Parce que, au cas où vous l’auriez oublié, le foot est d’abord un jeu

Avez-vous déjà vu Ronaldo Luis Nazario de Lima marquer un but contre son camp… et célébrer ? Eh bien maintenant oui. Ou presque : le streamer Yassencore a reproduit la coupe iconique de Ronaldo Luis Nazario de Lima lors de la Coupe du monde 2002 et, à l’instar de celui qui l’a inspiré, il a marqué. Mais pas dans le bon but. Plein de bonne volonté lors de son retour défensif, le numéro 25 a trompé son propre gardien d’un superbe piqué. Au lieu de se lamenter, il a préféré célébrer avec l’équipe adverse. Les dents, le bonheur, tout ça, tout ça…

YASS A ENFIN MARQUÉ DANS UN MATCH DE FOOT J'Y CROIS PAS (c'est un CSC évidemment) pic.twitter.com/rauyNWvH87 — Best Of YassEncore 🤡 (@BestOfYass) January 19, 2025

→ Parce que Jean-Bouin a besoin d’un Zidane pour vibrer

Ce n’est pas avec les matchs de Versailles ou avec les grands écarts des rugbymen du Stade français que l’enceinte voisine du Stade de France peut faire le plein. Alors en attendant d’accueillir le Paric FC, elle fait ce qu’elle peut avec ce qu’on lui propose. Ce dimanche, l’enceinte a présenté un taux de remplissage qu’elle n’avait plus connu depuis un bon bout de temps pour un match de ballon rond. Une affluence à mettre au compte des faux Pauleta et faux Ronaldo donc mais aussi des vrais Gerard Piqué, Squeezie, Harrisson Manzala, Jérémy Ménez, Naza, Lucas Valeri et Zidane. Pas Zinédine, mais Driss le neveu, qui a tout de même survolé la rencontre. Et si le casting ne vous plaît pas, vous pouvez toujours zapper sur les rassemblements des vétérans et amis du président qu’on peut trouver au Variété Club de France…

L'OFFRANDE DE MENEZ POUR HAMZA ! 🎯 💫pic.twitter.com/cjEo5SQrQY — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) January 19, 2025

→ Parce que les jeunes s’engagent, oui

Des matchs caritatifs, il y en a des dizaines par an. Rien de nouveau là-dedans. Mais ces événements peuvent aussi sortir du cadre posé par France 98 et ses affilés. Ce dimanche, plus de 3,5 millions d’euros ont été récoltés pour les actions de l’association Médecins sans frontières en Palestine, au Soudan, au Liban et en République démocratique du Congo. Ce match de football faisait office de clôture de l’événement, après un week-end où les streamers sont restés en direct pendant 48 heures d’affilée. Un pic à plus de 500 000 spectateurs a été recensé lors de la rencontre. Bien évidemment, le caractère exceptionnel de l’événement permet de susciter autant d’intérêt. Mais cela ne nous empêche pas de nous interroger sur la façon dont les institutions footballistiques peuvent engager leur public, à l’heure où le désintérêt pour ce sport concerne de plus en plus de personnes.

Et voici le montant de la cagnotte finale de cette première édition de #StreamForHumanity ! 👏 pic.twitter.com/ILHgRus6pN — Stream For Humanity (@StreamHumanity) January 19, 2025

