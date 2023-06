Adil Rami quitte l’ESTAC !

L’Aube d’un nouveau départ.

Adil Rami et l’ESTAC, c’est fini. Le club a annoncé la nouvelle sur son site ce vendredi. Le défenseur a joué cette saison 21 matchs pour une passe décisive, toutes compétitions confondues, pour un total de 39 rencontres et 3 buts, sous la tunique des Troyens. Le gaillard d’1,91m, qui portait le brassard de capitaine cette année, était arrivé libre après une expérience mitigée avec Boavista, au Portugal.

𝗠𝗘𝗥𝗖𝗜 𝗔𝗗𝗜𝗟 !💙 Le défenseur central aux plus de 5️⃣2️⃣0️⃣ matches en carrière, dont le contrat arrive à son terme, quitte l’ESTAC après deux saisons au sein de l’effectif troyen ! 🫶 👉 https://t.co/HqnKqQ0BGL#TeamESTAC 🔵⚪️ pic.twitter.com/m6h45h9qCa — ESTAC Troyes (@estac_officiel) June 30, 2023

Durant sa carrière professionnelle, Rami a joué 520 matchs, entre Lille (2006 à 2011), Séville (2015-2017) ou l’OM (2017-2019). En Ligue 1, son plus grand fait de gloire reste le titre de champion de France avec les Dogues en 2011 et on rappellera qu’il est également champion du monde 2018 avec les Bleus, dont il a porté le maillot à 36 reprises.

Il va pouvoir se faire des bonnes petites parties de Rami en vacances.

