Adil Rami tacle (encore) Jacques-Henri Eyraud

Ben Arfa, Rami, même combat.

Sur ses réseaux sociaux, Adil Rami a ironisé sur la réintégration de Lionel Messi, un temps suspendu pour ses vacances en Arabie saoudite sans l’accord du PSG. « Messi de retour à l’entraînement… (Logique) Il aurait peut-être dû faire Fort Boyard pour une association caritative pendant sa journée off. Ça, c’est faute grave et licenciement. Jacques-Henri Zero. »

En mai 2019, Rami avait été suspendu par l’OM, alors présidé par Eyraud, pour avoir participé au tournage de Fort Boyard alors qu’il était blessé, avant d’être mis à pied pour faute grave. Le défenseur avait ensuite réclamé quatre millions d’euros d’indemnités à son ancien club, sans succès.

Le téléphone est un fléau.

