Messi suspendu deux semaines par le Paris Saint-Germain

« Action, réaction. »

Resté coi lors du départ non autorisé de Lionel Messi en Arabie saoudite pour une opération marketing, le Paris Saint-Germain a finalement pris son courage à deux mains et décidé de sanctionner La Pulga en le suspendant deux semaines (d’activité et donc de son salaire). C’est en tout cas ce que laissait entendre RMC Sport lundi soir, alors que France Bleu avance que c’est le directeur sportif Luis Campos qui lui a annoncé cette mise à l’écart.

Pour rappel, l’Argentin avait décidé unilatéralement de faire ce voyage afin de respecter son engagement de lobbyiste auprès du royaume du Golfe, alors que des séances d’entraînement étaient prévues par le staff parisien. Cette sanction semble également sonner le glas d’une éventuelle prolongation du bail de Messi à Paris, alors qu’un retour au Barça serait dans les cartons.

Maintenant, à Christophe Galtier de trouver des solutions pour écarter Troyes et Ajaccio sans son égérie.

Nouveau stade du PSG : la piste de l'hippodrome de Saint-Cloud se refroidit