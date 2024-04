Un adjoint argentin s'excuse après avoir qualifié Messi de « nain possédé »

« Qué miras, enano poseído ? »

Jeudi, l’Inter Miami s’inclinait face aux Mexicains de Monterrey en quarts de finale allers de la Ligue des champions CONCACAF. Orphelin de Lionel Messi, blessé, les Américains avaient peu goûté à l’arbitrage de Walter Lopez. Au point de faire péter une durite à la Pulga : depuis le banc des remplaçants, l’ancien Parisien s’était accroché avec Nico Sánchez, entraîneur adjoint de Monterrey.

Le lendemain de la rencontre, FOX Sports MX a diffusé un enregistrement dans lequel l’adjoint argentin revient sur cette altercation dans des termes peu élogieux : « Le nain était possédé, il avait le visage du diable. Il a mis son poing à côté de mon visage et m’a dit : « Pour qui tu te prends ? » Mais je ne l’ai pas regardé, j’ai détourné le regard, je n’ai jamais répondu, ce qui n’a fait qu’empirer les choses. Et Tata Martino (coach de l’Inter Miami, NDLR), quel pauvre con, je l’avais devant moi qui me disait : « Imbécile, tu vas pleurer ? » Quel idiot ! »

😱🚨 "ME QUISO PELEAR MESSI, ME PUSO EL PUÑO AL LADO DE LA CARA" Nico Sánchez reveló la bronca que pasó en Miami… ¡con Lionel Messi y Tata Martino! 😳 ❌ 'TATA POBRE PELOTUDO, ME DECÍA QUÉ TANTO VOY A LLORAR, PERO NUNCA LE CONTESTÉ A NADIE'#FSRadioMX pic.twitter.com/tZqViXtkgv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) April 5, 2024

Ce dimanche, Nico Sánchez a tenté tant bien que mal d’éteindre l’incendie dans un message publié sur Instagram, sans toutefois mentionner directement le septuple Ballon d’or : « Je ne connais pas l’entraîneur de l’Inter, Gerardo Martino, et je l’ai traité de manière irrespectueuse. Je m’en excuse. Je suis aussi Argentin qu’eux et je défendrai toujours mon club. Je pourrais me cacher avec un texte ou laisser le club agir pour moi, mais je suis ici pour montrer mon visage et assumer. »

On attend avec impatience le match retour mercredi.

