Fin de parcours pour l’Inter Miami de Messi en Ligue des champions de la CONCACAF

Le « nain possédé » n’a pas su laver l’affront.

Pas de demi-finales pour Lionel Messi, Luis Suárez et les autres. Malgré leur titularisation, les deux anciennes stars du Barça n’ont pas pu empêcher l’élimination de l’Inter Miami de la Ligue des champions de la CONCACAF. Déjà battus à l’aller par Monterrey (1-2), les Floridiens n’ont pas réussi à renverser la vapeur face à des Mexicains conquérants. Le match aller avait été marqué par la violente dispute entre l’adjoint argentin de Monterrey et la Pulga, causée par un désaccord à propos de certaines décisions arbitrales.

🚨🚨| GOAL: Diego Gomez scores for Inter Miami!! Monterrey 3-1 Inter Miami pic.twitter.com/fAtTJ7utCk — CentreGoals. (@centregoals) April 11, 2024

Le gardien Drake Callender s’est incliné par trois fois face à Brandon Vazquez (31e, 1-0), Germán Berterame (58e, 2-0) et Jesús Gallardo (64e, 3-0), avant que les Américains ne réduisent l’écart par Diego Gómez (85e, 3-1). Avec cette victoire nette et sans bavure (5-2 au score cumulé), le club de Monterrey accède aux demi-finales où il affrontera Columbus Crew, club originaire de l’Ohio, les 23 et 30 avril prochains.

Pour ne rien gâcher, Messi a eu droit aux classiques chants « Cristiano Ronaldo ».

