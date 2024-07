André-Pierre Gignac et les Tigres battus en Supercoupe du Mexique

Les Tigres ne rugissent plus.

La nuit dernière, les Tigres d’André-Pierre Gignac (38 ans) se sont inclinés lors du match Campeón de Campeones, l’équivalent de notre Trophée des champions en France. Ce match oppose les vainqueurs des tournois d’ouverture et de fermeture du championnat mexicain. Dans un stade du Los Angeles Galaxy presque totalement acquis à la cause de l’América (vainqueur du tournoi d’ouverture), l’ancien de l’OM n’a rien pu faire pour éviter la défaite 2-1 de son équipe. Pas de but pour l’ex-international français, mais une bonne prestation d’ensemble, et l’intégralité de la rencontre jouée.

L’ancien Toulousain s’est tout de même fendu d’une magnifique déviation amenant l’ouverture du score de Juan Brunetta en début de match. La décision s’est faite en première mi-temps, avec les joueurs de América égalisant par Javairô Dilrosun (24e) et prenant l’avantage par Henry Martin (35e). Les Tigres commenceront leur tournoi d’ouverture contre Nexaca le 6 juillet prochain, alors qu’América accueillera Querétaro une semaine après.

Coup dur pour les supporters des Tigres et de la sélection mexicaine, éliminée de la Copa América dans le même temps.

