Gignac se verrait bien poursuivre aux Tigres à l’issue de sa carrière

Une fin de carrière aussi belle que celle de Mathieu Valbuena.

Encore auteur d’une volée mémorable en Liga MX (voir vidéo), André-Pierre Gignac a déclaré sa flamme à son club, après la victoire confortable de ses Tigres UANL face à Nexaca (5-2). Une flamme si vive en son for intérieur qu’elle pourrait bien lui faire passer l’envie de quitter le Mexique de sitôt, une fois l’heure de la retraite arrivée : « Je veux que les Tigres grandissent chaque jour un peu plus. Nous verrons plus tard avec le conseil d’administration, mais l’idée est d’être proche du club et de l’aider à rester au sommet, sur les dix prochaines années, au Mexique. Continuer à prouver que nous sommes au moins aussi forts que le Club América et les Chivas, comme on l’a fait ces dernières années. » Ces déclarations feront plaisir à tous les hinchas du club de Monterrey, seulement cinquième de son championnat et récemment éliminé de la Ligue des champions de la CONCACAF par le Columbus Crew.

Así el primero de la noche en nuestra toma a nivel de cancha.@Bitso pic.twitter.com/6tWIa52txx — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) April 21, 2024

Ancien des Tigres, Andy Delort ne risque pas de faire partie dudit conseil d’administration.