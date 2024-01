Les Tigres célèbrent en grande pompe les 200 buts d’André-Pierre Gignac

On ne sait même plus si André-Pierre Gignac est français ou mexicain.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les Tigres recevaient les Chivas du Club Deportivo Guadalajara pour le compte de la deuxième journée du Tournoi de clôture du championnat mexicain. Les locaux se se sont imposés grâce à un but de Sebastián Córdova (1-0), mais la star du jour était bien APG (38 ans). Avant le match, le club de Monterrey a célébré les 200 buts officiels avec les Felinos atteints par le goleador, fidèle au poste depuis l’été 2015 (soit huit ans et demi au club) et qui a passé cette barre en marquant jeudi dernier sur la pelouse du Club Léon (victoire 2-1).

Tout en interprétant le chant à sa gloire sur l’air de « Hey Jude » des Beatles, l’Estadio Universitario a rendu hommage à APG avec un tifo formant ses initiales, ainsi qu’une bâche avec le nombre 200 et une autre « Merci André » hissées dans un virage. Avec les Tigres, Gignac a notamment remporté trois fois le championnat d’ouverture du championnat mexicain (2015, 2016, 2017), deux fois le tournoi de clôture (2019 et 2023), terminant plusieurs fois meilleur buteur de la Ligue. Il compte aussi une Ligue des champions de la CONCACAF (2020), et est depuis belle lurette (2019) le meilleur buteur de l’histoire du club.

André-Pierre Gignac est une légende à Monterrey. Tout simplement.

