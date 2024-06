Le Venezuela surprend l'Équateur, le Mexique assure face à la Jamaïque

Une nuit sans grande saveur.

Le Venezuela a signé la première petite surprise de cette Copa América 2024 dans la nuit de samedi à dimanche en venant à bout d’un Équateur réduit à dix (1-2). La Tri a rapidement perdu son capitaine, perdu pour un pied haut absolument pas maîtrisé, rappelant les plus belles heures (ou les pires) de Nigel de Jong. Ce qui n’a pas empêché pour autant Jeremy Sarmiento, bien présent sur un second ballon à la suite d’un coup franc, d’ouvrir la marque. Mais la supériorité numérique des Vénézuéliens a fini par leur sourire en seconde période. En l’espace de dix minutes, les hommes de Fernando Batista ont retourné la situation, grâce à des réalisations de Jhonder Leonel Cádiz, sur une frappe à ras-de-terre du droit, et d’Eduard Bello, en pur renard des surfaces.

Dans l’autre rencontre de ce groupe B, destinée aux couche-tard avec un démarrage à trois heures du matin, le Mexique a maîtrisé la Jamaïque (1-0). Le soulagement est venu de la part de Gerardo Arteaga, d’un puissant missile du gauche à une vingtaine de minutes du terme. Soulagement aussi car les Jamaïcains étaient les premiers à trouver le chemin des filets, plus tôt dans la partie, par l’intermédiaire de leur star Michail Antonio, finalement rattrapé pour un hors-jeu. Le gros point noir de la soirée côté mexicain, c’est la sortie sur blessure du capitaine Edson Álvarez, en larmes, visiblement touché aux ischios, et déjà incertain pour le reste de la compétition.

Le groupe C démarrera la nuit prochaine, avec au programme États-Unis-Bolivie (0h) et Uruguay-Panama (3h).

Pronostic Mexique Jamaïque : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024