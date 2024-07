Le Mexique éliminé, le Venezuela se balade

Surprise !

Le Mexique est (déjà) éliminé de la Copa América. Pas invité lors des deux dernières éditions de la compétition, El Tri, pas membre de la CONMEBOL, n’a pu faire mieux qu’un match nul et vierge dans son dernier match de poule face à l’Équateur. Un résultat qui a permis aux hommes de Félix Sánchez de s’emparer de la deuxième place du groupe B grâce à une meilleure différence de buts et donc d’accéder aux quarts pour une deuxième édition d’affilée. Une première. La Tri affrontera le 4 juillet prochain l’Argentine, tenante du titre et championne du monde 2022.

⚽️🏆 Le Mexique doit impérativement s'imposer face à l'Equateur pour accéder aux 1/4 finale de Copa America ! Le match est à suivre en direct sur L'Equipe live foot : https://t.co/qDzzXZ0C1Z#lequipeFOOT #CopaAmerica pic.twitter.com/73FfBWN6Gs — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 1, 2024

Déjà qualifié pour le prochain tour, le Venezuela n’a fait qu’une bouchée de la Jamaïque (3-0), d’ores et déjà éliminée. À la suite de ce troisième succès dans cette phase de poules, permis grâce à des pions d’Eduard Bello, de Salomon Rondón et d’Eric Ramirez, la Vinotinto assure sa première place et un quart abordable, puisque les hommes de Fernando Batista croiseront le fer avec le Canada le 5 juillet prochain.

Pour les amoureux de la Copa, petit États-Unis-Uruguay cette nuit.

