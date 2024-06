Pronostic Venezuela Mexique : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Dans la nuit de mercredi à jeudi, le Venezula affronte le Mexique pour la J2 dans le groupe B ! Jusqu’à jeudi inclus seulement, en EXCLU, Betclic vous offre votre 1er pari remboursé de 120€ pour miser au lieu de 100€ en utilisant le code RDJ !

Le Venezuela pas si convaincant

Le Venezuela n’arrivait pas avec le plein de confiance dans cette Copa América. Accrochés lors des éliminatoires par le Pérou (1-1) et l’Équateur (0-0), les Vénézuéliens ont ensuite été défaits par la Colombie (1-0) et l’Italie (2-1) et décevants contre le Guatemala (0-0) en amical. Pourtant, à la surprise générale, la sélection s’est imposée pour la première journée contre l’Équateur (1-2), bénéficiant d’un carton rouge dès la 22e minute pour Valencia, grâce à deux buts en 2e mi-temps inscrits coup sur coup par les deux entrants Cadiz et Bello.

Le Mexique a du potentiel

Défaits en finale de Ligue des nations par les USA (2-0) en début d’année, les Mexicains ont battu début juin la Bolivie en amical (1-0) pour préparer la Copa. En revanche, l’équipe B alignée contre l’Uruguay lors du match suivant s’est fait étriller (0-4), mais l’équipe A a montré de quoi elle était capable contre le Brésil malgré une courte défaite (2-3). Il y a du bon et du mauvais, mais c’est du bon que l’on a vu pour la première journée contre la Jamaïque, avec une courte victoire (1-0) mais de la maîtrise grâce à un but d’Arteaga en deuxième mi-temps.

Des effectifs équivalents ?

Côté Venezuela, les deux cadres expérimentés Rincón (capitaine, 133 sél) et Rondón (vice-capitaine, 105 sél, 41 buts) seront entourés de joueurs évoluant en Europe comme Machis (Cadiz), Casseres (Toulouse), Herrera (Gérone) ou encore Cadiz (Famalicao), buteur lors de la première journée. On notera simplement l’absence du sérial buteur Josef Martinez (66 sél, 14 buts). En face, le Mexique peut compter sur ses joueurs star Álvarez (West Ham, capitaine, 78 sél) et Giménez (Feyenoord, 27 sél, 4 buts), mais également des joueurs très intéressants comme Pineda (70 sél, 10 buts) et une défense solide composée de Sánchez (Porto), Montes (Almería) et Vasquez (Genoa). En revanche, pas de Lozano ni de Jimenez dans le groupe, et la légende Ochoa n’est plus sélectionnée depuis quelque temps déjà.

Les compositions probables pour cet Venezuela – Mexique :

Venezuela : Romo – Gonzalez, Ferraresi, Osorio, Navarro – Casseres Jr, Herrera, Martinez – Soteldo, Rondón, Machis.

Mexique : Gonzalez – Sánchez, Montes, Vasquez, Arteaga – Romo (ou Álvarez), Chávez – Atuna, Pineda, Quinones – Giménez.

Le Mexique s’en sort

Certes, les deux équipes se sont imposées, mais le Venezuela n’a pas convaincu en évoluant pourtant à 11 contre 10 durant 70 minutes. Emmené par son buteur en série du Feyenoord, Giménez (23 buts cette saison) et un secteur défensif assez intéressant, le Mexique devrait s’imposer pour la deuxième fois dans cette Copa après son succès bien construit face à la Jamaïque.

