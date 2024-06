Copa América : le Venezuela renverse le Mexique et se hisse en quarts

Encore et toujours des surprises.

Petit tremblement de terre lors de la deuxième journée du groupe B de la Copa América : le Mexique, qui avait remporté son premier match, s’est fait surprendre par le Venezuela à Inglewood (1-0) dans la nuit de mercredi à jeudi. Grâce à un penalty marqué avant l’heure de jeu par Salomón Rondón, et un autre sorti par Rafael Romo, la Vinotinto retrouve les quarts de finale de la compétition, après la déception de l’édition 2019 (dernier de la poule).

Penalty pour le Mexique et… arrêt de Rafael Romo ! Le portier vénézuélien offre pratiquement la qualification en 1/4 de Copa America à son équipe. Suivez le match sur L'Équipe live foot : https://t.co/qDzzXZ0C1Z#lequipeFOOT #CopaAmerica pic.twitter.com/2jAmY69ZHT — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 27, 2024

Pour finir deuxième et se qualifier, dimanche, « El Tri » devra surclasser l’Équateur, qui a facilement dominé la Jamaïque (3-1) cette nuit. Après un pion contre son camp de Kasey Palmer, Kendry Páez et Alan Minda ont terminé le travail. Le but de Michail Antonio n’a rien changé, et les « Reggae Boyz » prennent la porte.

Queda mucho por jugar, Grupo B 🔜 pic.twitter.com/rwZGWiiJMW — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) June 27, 2024

Troisième participation et troisième fois que les Jamaïcains ne passent pas les poules. Mais au moins, ils ont le plus beau maillot de la compétition.

Le Venezuela surprend l’Équateur, le Mexique assure face à la Jamaïque