Mason Greenwood a demandé à changer de nationalité sportive

Direction les Caraïbes.

C’était pressenti depuis quelques mois, c’est désormais officiel : Mason Greenwood ne jouera plus pour la sélection anglaise. L’attaquant de l’OM, rejeté par la fédération à la suite des accusations de violences physiques et sexuelles sur sa compagne, a demandé à jouer pour un autre pays.

Cap sur la Jamaïque

« Je crois savoir qu’il a demandé à changer de sélection. C’est arrivé officiellement, donc il ne pourrait plus être sélectionné car on ne peut changer de nationalité sportive qu’une seule fois. C’est un choix personnel de sa part », a confirmé Mark Bullingham, directeur général de la Fédération anglaise de football (FA) à The Athletic.

Le Phocéen s’est tourné vers la Jamaïque, pays dont sont originaires ses parents. Le joueur de 23 ans avait déjà joué pour les Three Lions en septembre 2020 durant 12 minutes lors d’une victoire contre l’Islande.

Greenwood a pu demander de changer de nationalité sportive car, comme l’autorise la FIFA, il a disputé sa seule rencontre avec l’Angleterre avant de souffler ses 21 bougies.

À voir maintenant ce qu’en dit la Jamaïque.

