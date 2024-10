Pronostic Venezuela Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde

Avec le retour de Messi, l’Argentine se reprend face au Venezuela

Dernier de cette zone AmSud lors de la campagne d’éliminatoires pour le mondial 2022, le Venezuela se comporte nettement sur celle de 2026. En effet, la Vinotinto se retrouve en 6e position, virtuellement qualifiée pour le rendez-vous prévu en 2026. Avec 10 points au compteur, la sélection vénézuélienne affiche un bilan de 2 victoires, 4 nuls et 2 revers. Battue d’entrée par la Colombie, la bande de Batista avait ensuite aligné 5 rencontres sans le moindre revers, signant notamment un match nul contre le Brésil. Le dernier rassemblement a été moins prolifique, puisque la Vinotinto a accusé une lourde défaite en Bolivie (4-0) où il est toujours compliqué de se déplacer, même si elle a finalement limité la casse en tenant tête à domicile à une Uruguay décimée (0-0). Pour ce match face aux champions du monde argentins, le Venezuela compte sur son expérimenté avant-centre Salomon Rondón, épaulé par le capitaine Rincón, le Toulousain Casseres ou encore Machis de Valladolid.

En face, l’Argentine est tout simplement la sélection qui domine le football actuel avec 2 titres consécutifs en Copa América, et entretemps une Coupe du monde. Dans ces éliminatoires pour le prochain Mondial, la sélection dirigée par Scaloni est en tête avec 2 points de plus que la Colombie. Sur leur parcours, les Argentins ont concédé deux revers face à l’Uruguay à domicile et lors du dernier match face à la Colombie. Ces deux sélections sont actuellement les plus sérieux rivaux des Albiceleste dans la zone Amsud. Pour se relancer après son revers surprise contre Los Cafeteros, Scaloni a convoqué Lionel Messi, forfait lors du dernier rassemblement et qui a marqué 5 buts sur ses 6 derniers matchs avec l’Inter Miami. À noter également que l’OM est bien représenté dans les rangs de l’Albiceleste avec 3 éléments, Rulli, Carboni et Balerdi. Sûre de sa force et solide (meilleure défense de la zone avec seulement 4 buts encaissés), l’Argentine devrait faire le job face au Venezuela qui n’a pas marqué lors du dernier rassemblement.

