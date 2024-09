Pronostic Bolivie Venezuela : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du monde

Le Venezuela résiste à la Bolivie

Lorsqu’elle évolue à domicile, la Bolivie possède cet avantage de la maîtrise des matchs à haute altitude, qui lui permet régulièrement de réduire l’écart avec les nations majeures sud-américaines. Toutefois, le bilan de la Verde sur les derniers mois de compétition est famélique, même à domicile. Lors de la dernière Copa América, disputée aux États-Unis, les Boliviens ont été sortis dès la phase de poules en encaissant 3 lourds revers face aux États-Unis, l’Uruguay et contre le Panama. Avant cela, les hommes d’Oscar Villegas avaient seulement remporté un de leurs 6 matchs dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2026, face au Pérou (dernier), pour 5 défaites. Si cette victoire a eu lieu en Bolivie, la Verde a perdu ses 2 autres rencontres disputées à domicile, face à l’Équateur et l’Argentine. Cette sélection bolivienne s’appuie principalement sur des éléments évoluant dans le championnat national. En revanche, le capitaine Haquin, le milieu Terceros ou l’attaquant Monteiro jouent dans le championnat brésilien.

À l’inverse, le Venezuela est bien dans ces éliminatoires et sort d’une Copa América intéressante. Sortie de sa poule, la Vinotinto avait remporté ses 3 matchs de groupe en dominant successivement l’Équateur, le Mexique et la Jamaïque. Les Vénézuéliens ont ensuite perdu en quarts de finale face au Canada lors de la séance de tirs au but. Le Venezuela est actuellement en 4e position des éliminatoires pour le Mondial 2026, ce qui lui permettrait d’accrocher un ticket. Pour tenter de consolider sa place, le sélectionneur Batista compte sur ses cadres que sont Rincón, Machis, Osorio et bien évidemment le buteur Rondón, toujours aussi tranchant. Solide, la Vinotinto devrait accrocher au moins le nul face à la Bolivie. N’ayant pas encore gagné un match en déplacement sur ces éliminatoires (2 nuls, 1 défaite), le Venezuela pourrait se contenter d’un nul.

