Pronostic Équateur Jamaïque : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Nos pronostics Équateur Jamaïque

L’Équateur, à la recherche de son 1er succès

L’Équateur, considéré comme favori lors de son premier match de la compétition contre le Venezuela, a déçu. En effet, Enner Valencia, habitué au haut niveau, a été rapidement exclu. Malgré cela, ils ont ouvert le score avant de finalement s’incliner 1-2. Avec zéro point après cette première journée, la tâche s’annonce ardue pour les Équatoriens. En revanche, la phase de qualification pour la prochaine Coupe du monde se passe relativement bien pour leur futur adversaire de la Jamaïque, qui, mis à part une défaite contre l’Argentine (1-0), a enchaîné trois victoires contre l’Uruguay (2-1), la Bolivie (1-2) et le Chili (1-0), ainsi que deux nuls contre la Colombie (0-0) et l’Équateur (0-0), ce qui la place en 5e position.

La Jamaïque en outsider

De son côté, la Jamaïque participe pour la troisième fois de son histoire à la Copa América, avec pour objectif de faire mieux que lors des éditions précédentes où elle avait été éliminée en phase de groupes. Malheureusement, leur rencontre contre une solide équipe mexicaine s’est soldée par une défaite sur le plus petit des scores (1-0). Malgré ce revers, les Jamaïcains ont montré des signes prometteurs, même si cela n’a pas suffi. Avant cette première journée, les Jaune et Vert avaient remporté deux victoires en qualifications pour la prochaine Coupe du monde (2e tour), battant la République dominicaine (1-0) et la Dominique (2-3).

Des joueurs expérimentés pour l’Équateur

L’Équateur dispose d’éléments intéressants à tous les postes. En défense, les jeunes prometteurs Hincapié (Bayer Leverkusen) et Pacho (Eintracht Francfort) renforcent l’arrière-garde de l’équipe, prochain adversaire de la Jamaïque. Au milieu de terrain, Caicedo (Chelsea) joue un rôle clé, tout comme le futur prodige de Chelsea, Paez (17 ans), le dynamique Sarmiento (22 ans) de Brighton, et l’incontournable capitaine Valencia (86 sélections, 41 buts), toujours aussi performant. Toutefois, l’équipe devra se passer d’Estupinan, coéquipier de Sarmiento à Brighton, en raison d’une blessure, ainsi que de Plata (ex-Valladolid). En face, la Jamaïque présente un groupe presque au complet, malgré quelques absences notables, notamment celle de Bell (Luton Town) et du gardien titulaire Andre Blake. Offensivement, la Jamaïque peut compter sur des joueurs de premier plan comme Michail Antonio (West Ham, 6 buts en Premier League cette saison) et Demarai Gray (ex-Everton/Leicester).

Les compositions probables pour ce Équateur – Jamaïque :

Équateur : Domínguez – Préciado (ou Hurtado), Torres, Pacho, Hincapie – Gruezo (ou Ortiz), Caicedo – Yeboah, Paez, Sarmiento – Valencia.

Jamaïque : Waite (ou Blake) – Bernard, Latibeaudiere, Pinnock – Lembikisa, de Cordova-Reid, Palmer, Leigh – Nicholson, Antonio, Gray.

Avantage Équateur face à la Jamaïque

Lors de la première journée, l’Équateur a subi une défaite principalement à cause de l’exclusion d’Enner Valencia. Ce soir, face à la Jamaïque, les Équatoriens devraient logiquement s’imposer et ainsi récolter leurs premiers points dans la compétition. Malgré l’absence du prolifique Valencia, ils chercheront à rebondir pour rester en course dans ce groupe.

