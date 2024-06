Pronostic Jamaïque Venezuela : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

Le groupe B de la Copa América 2024 prend fin dans la nuit de dimanche à lundi et la Jamaïque affronte le Venezuela. Si vous souhaitez parier sur la rencontre, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Et nous, on vous donne nos pronostics Jamaïque Venezuela.

Nos pronostics Jamaïque Venezuela

La Jamaïque joue pour l’honneur

Présente à la Copa América en 2015 et 2016, la Jamaïque avait perdu tous ses matchs et n’était donc pas parvenue à sortir des poules. Cette année, la formation des Caraïbes a une nouvelle fois eu du mal à bien figurer. En effet, les coéquipiers de Michail Antonio ont perdu leurs deux premiers matchs disputés contre le Mexique (0-1) et l’Équateur (1-3) et ils ne peuvent donc plus espérer remonter aux deux premières places. À défaut de se hisser en quarts de finale, la Jamaïque compte bien sortir sur une bonne note dans cette Copa América 2024. Cette année, la sélection a fini au 3e rang de la Ligue des nations de la zone CONCACAF en mars et a ensuite remporté ses deux premiers matchs du 2e tour des qualifications de la Coupe du monde 2026 début juin (République dominicaine et Dominique).

Le Venezuela déjà assuré la 1re place

Battu dès la phase de poules de la précédente Copa América disputée en 2021, le Venezuela fait bien meilleure figure dans cette édition 2024. Les partenaires de Salomon Rondón sont d’ores et déjà assurés de prendre part aux quarts de finale mais aussi de finir à la 1re place du groupe B. Il s’agit d’une performance remarquable pour une sélection qui n’était pas présentée comme la favorite de la poule. Pour son entrée en lice, le Venezuela s’est lancé sur de bons rails avec un succès contre l’Équateur (2-1). Quatre jours plus tard, elle a déjoué tous les pronostics en prenant le dessus sur le Mexique grâce à un penalty (1-0). Ces performances confirment le bon départ effectué par le Venezuela dans les éliminatoires pour le Mondial 2026 qui ont débuté en septembre dernier (2 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite).

Le Venezuela se repose sur ses cadres

Pour cette Copa América, la Jamaïque se présente sans Mariappa (72 sél, ex-Leicester), Powell (55 sél), D. Williams (35 capes), R. Williams (19 sélections) et Richards (Chelsea, 19 ans). Ces éléments sont blessés ou n’ont pas été convoqués. A cela s’ajoutent les incertitudes entourant les participations du portier et capitaine Blake ainsi que du défenseur Bell. Dans l’entrejeu, on retrouve De Cordova-Reid qui fait les beaux jours de Fulham actuellement. Le secteur offensif ne manque pas de qualité avec Antonio (West Ham), Gray (Al-Ettifaq, ex-Leicester) ou encore Nicholson (Clermont). Soit contraint soit par choix, le Venezuela est privé de l’ancien gardien lensois Faríñez, du défenseur Rosales (95 sél), des milieux Otero (51 sél, 6 buts) et Moreno (41 sél) ainsi que de l’attaquant Josef Martinez (CF Montreal, 66 sél, 14 buts). Néanmoins, plusieurs joueurs évoluent actuellement sur le Vieux Continent. Nous pensons notamment aux cadres du milieu Casseres (Toulouse) et Yangel Herrera (Girona). Devant, l’inoxydable Rondón est bien là tout comme l’insaisissable ailier Machis.

Les compositions probables pour ce Jamaïque – Venezuela :

Jamaïque : Blake (ou Waite) – Bernard, Latibeaudiere, Pinnock – Lembikisa, Cordova-Reid, Lowe, Palmer, Leigh – Nicholson (ou Gray), Antonio.

Venezuela : Romo – Gonzalez (ou Aramburu), Osorio, Ferraresi, Navarro – Casseres, Herrera, Martinez – Soteldo, Rondón, Machis.

Un beau spectacle en prévision

Les deux équipes pourraient se livrer dans ce match sans enjeu. Déjà éliminée, la Jamaïque compte bien partir la tête haute. Pour cela, elle pourra compter sur l’attaquant Michail Antonio qui présente de solides références avec son club de West Ham. Moins efficace avec l’équipe nationale, il a tout de même trouvé le chemin des filets face à l’Équateur et il aura cœur de marquer à nouveau cette nuit. Le Venezuela devrait tout de même confirmer son excellente forme actuelle en évitant la défaite afin de se présenter en quarts de finale avec le plein de confiance.

