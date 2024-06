Pronostic Mexique Jamaïque : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América 2024

C’est l’heure du deuxième match de cette poule B ! Si vous souhaitez parier sur la rencontre, PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL !

Nos pronostics Mexique Jamaïque

Le Mexique sur deux finales de suite

Vainqueur de la Gold Cup en 2023 devant des nations comme le Costa Rica, la Jamaïque ou encore le Qatar, le Mexique a confirmé en amical avec des matchs nuls contre l’Allemagne (2-2), l’Ouzbékistan (3-3), et l’Australie (2-2), mais également un succès contre le Ghana (2-0). Les Mexicains ont bien failli enchaîner un deuxième sacre, finalistes de la Ligue des nations après leurs succès contre le Honduras et le Panama, mais défaits en finale par les USA (2-0). Enfin, lors de la préparation pour cette Copa, on retrouve une victoire contre la Bolivie (1-0), une défaite honorable contre le Brésil (2-3), et une lourde défaite contre l’Uruguay (4-0) justifiée par la titularisation de « l’équipe B ».

Le Jamaïque capable du meilleur comme du pire

La Jamaïque a cartonné en Ligue des nations avec des succès contre le Honduras (1-0), la Grenade (1-4) et Haïti (2-3), avant d’éliminer le Canada en phases finales, mais sortis par les USA au tour suivant après prolongation (3-1). Pour leur préparation pour cette Copa América, on retrouve deux victoires très modestes contre des équipes à la portée des Jamaïcains, la République dominicaine (1-0) et Dominique (2-3). La Jamaïque possède de bons joueurs, mais pas assez pour jouer les Coupe du monde (une seule participation dans son histoire, en 1998 lors du Mondial français).

Avantage Mexique niveau effectif

Les Mexicains pourront compter sur plusieurs joueurs intéressants, notamment Pineda (AEK Athènes, 70 sél, 10 buts), le capitaine et joueur clé Edson Álvarez (West Ham, 78 sél, 5 buts), mais surtout le redoutable attaquant du Feyenoord, Santiago Giménez (23 buts en 30 matchs de championnat). Le gardien légendaire Ochoa (Salernitana) n’est plus sélectionné, tout comme les attaquants Raúl Jiménez (Fulham) et Hirving Lozano (PSV). En face, la Jamaïque peut compter sur son gardien et capitaine Andre Blake (Philadelphie, 70 sél), les attaquants Nicholson (Clermont,47 sél, 19 buts) et Gray (11 sél, 5 buts), mais surtout les joueurs de Premier League, Pinnock (Brentford), Decordova-Reid (Fulham), Bailey (Aston Villa) et Antonio (West Ham). En revanche, pas de Hutchinson (Chelsea) et de Roofe (Rangers).

Les compositions probables pour ce Mexique – Jamaïque :

Mexique : Gonzalez – J. Sánchez, Cesar Montes, Vázquez, Arteaga – E. Sánchez, Edson Álvarez, Chávez – Antuna, Giménez, Vega.

Jamaïque : Blake – Bernard, Hector, Latibeaudiere – Lembikisa, Palmer, Lowe, Leigh – Nicholson, Antonio, Decordova-Reid.

Le Mexique dans la difficulté

Le Mexique possède un effectif plus complet, et semble quand même dans une meilleure forme avant d’entamer la compétition. On retiendra la dernière confrontation entre les deux nations qui avait vu la Jamaïque s’incliner assez largement (0-3) l’année dernière. Quelques éléments offensifs côté Jamaïque nous laissent cependant penser qu’ils pourront rivaliser et pourquoi pas inscrire un but dans ce match malgré la défaite qui paraît inévitable.

