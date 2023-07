Gold Cup : les États-Unis, le Qatar et la Jamaïque accompagnent le Mexique en quarts

Les gros poissons ont répondu présent.

Sans surprise, ce sont bien les quatre favoris des groupes A et B de la Gold Cup – se déroulant aux États-Unis et au Canada – qui ont obtenu leur ticket pour les quarts de finale, cette nuit. Dans la poule A, les States ont terminé premier à la différence de buts après avoir étrillé Trinité-et-Tobago (6-0 avec un deuxième triplé consécutif pour Jesús Ferreira) cette nuit, juste devant la Jamaïque qui s’est elle aussi aisément imposée face à Saint-Christophe-et-Niévès (4-1).

🗓️ The #GoldCup 2023 Group A has wrapped up, and the final standings are in! pic.twitter.com/IhNye8XGAk

— Gold Cup (@GoldCup) July 3, 2023