Les États-Unis en finale de la Ligue des nations CONCACAF

États-Unis 3-1 Jamaïque

Buts : Burke (90e+5, CSC), Wright (96e & 109e) pour Team USA // Leigh (1re) pour les Reggae Boyz

Énorme sensation en Ligue des nations CONCACAF : les États-Unis qualifiés pour la finale !

Net vainqueur de la Jamaïque (3-1) cette nuit, Team USA a pourtant dû batailler pour arracher sa qualification. Portés par et Haji Wright (auteur d’un doublé) et Giovanni Reyna (deux passes décisives), les Américains défendront leur titre face au Mexique dans la nuit de dimanche à lundi.

La partie avait pourtant mal débuté pour eux, puisque le latéral jamaïcain Greg Leigh (Oxford United) a climatisé le AT&T Stadium d’Arlington – quasi vide – après seulement 30 secondes de jeu. Ce n’est que dans le temps additionnel du deuxième acte que les États-Unis sont parvenus à égaliser grâce à un but contre son camp de Cory Burke (New York Red Bulls), entré à la 73e minute… et sorti à la 102e. En prolongation, Haji Wright – à chaque fois servi par le délicieux Reyna – a inscrit ses deux premiers pions en sélection. Grâce à l’attaquant de Coventry (Championship), les States pourraient remporter la compétition pour la troisième fois… en trois éditions.

Une vraie dictature.

