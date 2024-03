Leon Bailey est déçu des conditions de travail en sélection jamaïcaine

Effectivement, les joueurs ne sont pas considérés.

Courtisé par l’Angleterre jusqu’en 2018, Leon Bailey, qui joue aujourd’hui à Aston Villa avait finalement opté pour la sélection jamaïcaine, sa terre de naissance. Lui qui compte aujourd’hui 28 sélections avec les Reggae Boyz s’est livré dans un podcast sur la chaîne Youtube Let’s Be Honest et il n’a pas l’air très heureux en son pays. « Ils ne sont pas du tout professionnels. Vous recevez les détails de votre vol à 23 heures du soir. Quand je dis non professionnel, vous n’avez même pas d’équipement pour vous. Vous y allez et il n’y a qu’un seul maillot. Vous arrivez à un match et vous voyez un maillot de femme. C’est ridicule. Chaque fois que j’y vais, c’est comme s’ils ne savaient pas comment opérer. Je me sens exposé. N’importe qui peut mettre un appareil photo devant mon visage », a confié l’international jamaïcain.

<iframe loading="lazy" title="Leon Bailey Speaks On Taking A BREAK From Jamaica's National Team, Aston Villa & Current Season" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/ssQu3V6c5r8?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

L’attaquant dénonce également des problèmes de paiement, lui qui selon ses dires « ne se souvient pas de la dernière fois qu’il a reçu un dollar de l’équipe nationale de la Jamaïque ». Qui plus est, la Jamaïque qui a perdu ce jeudi dans la nuit en demi-finale de la Ligue des nations de la CONCACAF, sans que Bailey n’apparaisse sur le pré.

